07.05.2022 12:43 Виталий Хиневич

Харьковский «Центр обращения с животными» посетила делегация волонтеров из разных стран

Участникам делегации понравился уровень обустройства вольеров для животных.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что коммунальное предприятие «Центр обращения с животными» посетила делегация волонтеров из США, Германии, Польши и Украины.

Благотворители привезли гуманитарную помощь: 371 килограмм кормов для кошек и собак, 9,6 килограмм лакомств для собак, а также наполнители для лотков, поводки, ошейники и медикаменты для животных.

«Участникам делегации понравился уровень обустройства вольеров и порядок в нашем центре, поэтому они отметили, что харьковский приют для животных соответствует европейским нормам. Эти волонтеры помогают приютам кормами, медикаментами и с эвакуацией животных. Но, посетив наш приют, они заключили, что на данный момент собак и кошек эвакуировать не нужно, а нужно помогать средствами, кормами и медикаментами по уходу за животными. Спасибо им за помощь!» - отметили на предприятии.

Кроме того, один из членов делегации забрал недавно спасенную от обломочного ранения собаку, которую хозяева, вынужденные эвакуироваться, не взяли с собой. Пес по кличке Шард поехал во Львов в Дом спасенных животных, где живут звери и птицы, вместе с основателем приюта Орестом Залипским.

В центре поблагодарили всех за помощь и отметили, что приюту постоянно нужно закупать корма для животных, медикаменты и топливо для автомобилей. Каждый может сделать благотворительный взнос на нужды «Центра обращения с животными» перейдя по ссылке

Перечислить деньги по Украине в гривне можно на номер карты: 5168 7450 2173 6605. Получатель – Юлия Цыбулька, назначение платежа – помощь приюту. «Pay Pal»: [email protected]

С отчетами о поступлении и расходовании средств можно ознакомиться на сайте предприятия.

Напомним, ранее Фонд «Строим Украину вместе» передал гуманитарную помощь харьковскому коммунальному предприятию «Центр обращения с животными».