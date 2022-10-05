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05.10.2022  13:14   Рита Парфенова

Під Харковом депутатка-бізнесвумен співпрацювала з ворогом

Жінка, яка є власницею декількох сільгосппідприємств, працювала на окупантів та передала для сусіднього бєлгорода 250 тонн насіння соняшника.

Новини Харкова: викрили депутатку-бізнесменшу, яка працювала на окупантів

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Під час окупації смт Шевченкове депутатка, яка є власницею декількох сільськогосподарських підприємств, активно допомагала російським військовим. Жінка передала окупантам складські приміщення, які належить її фермерським господарствам, для розміщення там представників збройних формувань держави-агресорки.

Аби догодити «новій» владі, фермерка надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ. Прокурори встановили, що у серпні депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тон насіння соняшника урожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ.

За підтримки окупантів жінку було призначено на посаду керівника т. зв. «спілки виробників сільськогосподарської продукції» та наділено повноваженнями з взяття на т. зв. «зовнішнє управління» місцевих сільськогосподарських підприємств, посадові особи яких покинули тимчасово окуповану територію, з метою організації збору наявного врожаю, належного таким підприємствам, та подальшим його переданням на потреби місцевої окупаційної адміністрації.

4 жовтня правоохоронці затримали жінку у Харкові.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Шевченківської селищної ради Куп‘янського району за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, взято під варту 58-річного чоловіка, який погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду в.о. керівника КП «Благоустрій міста» самопроголошеної «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков
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