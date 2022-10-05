05.10.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

Було знеструмлено три місяці: до села Харківської області повернули електропостачання

Фахівці продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

Повідомляється, що фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) відновили електропостачання у селі Басове Богодухівського району, яке було знеструмлене останні три місяці.

Окрім того, енергетики повернули світло до села Перовське Золочівської громади.

"Через постійні обстріли та близькість до кордону не було можливості забезпечити стале електропостачання в цих селах. Наразі близько 300 споживачів заживлені та мають змогу знову користуватися електрикою", - зазначили в обленерго.

Наразі енергетики також відновлюють електропостачання в селищі Калинове цієї ж громади. Світло повернеться в домівки місцевих жителів вже найближчим часом.