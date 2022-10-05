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05.10.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця змінює графік руху приміських поїздів у Харківській області

Через технічні причини тимчасово змінено рух деяких приміських поїздів.

Харків Укрзалізниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що з 4 жовтня приміські поїзди, що курсують за напрямком Чугуїв–Харків–Чугуїв та Занки–Харків–Занки відправлятимуться та прибуватимуть на станцію Харків-Левада, замість станції Харків-Пасажирський. Поїзди №№ 7651, 6912 Харків-Пасажирський–Люботин–Харків-Пасажирський відмінено. 
 
Крім того, з 5 жовтня не курсуватимуть приміські поїзди:
 
  • № 7001 Харків-Пасажирський–Лозова;
  • № 7632 Лозова–Краснопавлiвка; 
  • №№ 6511,6522 Харків-Пасажирський–Лозова–Харків-Пасажирський;
  • № 6414 Краснопавлiвка–Харків-Пасажирський; 
  • №№ 6689,6696 Харків-Пасажирський–Красноград–Харків-Пасажирський. 
Нагадаємо, тролейбусний маршрут №40 відновить роботу.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, харьков
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