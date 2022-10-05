05.10.2022 11:15 Віталій Хінєвіч
Укрзалізниця змінює графік руху приміських поїздів у Харківській області
Через технічні причини тимчасово змінено рух деяких приміських поїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укрзалізницю.
Повідомляється, що з 4 жовтня приміські поїзди, що курсують за напрямком Чугуїв–Харків–Чугуїв та Занки–Харків–Занки відправлятимуться та прибуватимуть на станцію Харків-Левада, замість станції Харків-Пасажирський. Поїзди №№ 7651, 6912 Харків-Пасажирський–Люботин–Харків-Пасажирський відмінено.
Крім того, з 5 жовтня не курсуватимуть приміські поїзди:
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№ 7001 Харків-Пасажирський–Лозова;
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№ 7632 Лозова–Краснопавлiвка;
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№№ 6511,6522 Харків-Пасажирський–Лозова–Харків-Пасажирський;
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№ 6414 Краснопавлiвка–Харків-Пасажирський;
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№№ 6689,6696 Харків-Пасажирський–Красноград–Харків-Пасажирський.
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