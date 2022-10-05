05.10.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця змінює графік руху приміських поїздів у Харківській області

Через технічні причини тимчасово змінено рух деяких приміських поїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що з 4 жовтня приміські поїзди, що курсують за напрямком Чугуїв–Харків–Чугуїв та Занки–Харків–Занки відправлятимуться та прибуватимуть на станцію Харків-Левада, замість станції Харків-Пасажирський. Поїзди №№ 7651, 6912 Харків-Пасажирський–Люботин–Харків-Пасажирський відмінено.

Крім того, з 5 жовтня не курсуватимуть приміські поїзди:

№ 7001 Харків-Пасажирський–Лозова;

№ 7632 Лозова–Краснопавлiвка;

№№ 6511,6522 Харків-Пасажирський–Лозова–Харків-Пасажирський;

№ 6414 Краснопавлiвка–Харків-Пасажирський;

№№ 6689,6696 Харків-Пасажирський–Красноград–Харків-Пасажирський.