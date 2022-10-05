05.10.2022 10:22 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 105 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 239 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 312 712 осіб. Одужало 302 577 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2997 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 119 осіб (із них 105 - мешканці міста Харкова). 53 особи захворіли в Богодухівському, 51 - в Лозівському, 15 - у Чугуївському, 1 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 жовтня.