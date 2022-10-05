Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 105 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 239 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 312 712 осіб. Одужало 302 577 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2997 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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