04.10.2022 10:32 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 93 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 208 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 312 473 осіб. Одужало 302 431 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2908 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 112 осіб (із них 93 - мешканці міста Харкова). 50 осіб захворіли в Богодухівському, 40 - в Лозівському, 5 - у Чугуївському, 1 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 жовтня.