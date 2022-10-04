Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 93 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 208 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 312 473 осіб. Одужало 302 431 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2908 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
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