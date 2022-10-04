04.10.2022 10:07 Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару по Харкову: загинула сторож підприємства (фото)

Опівночі 4 вересня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Військові рф завдали ракетного удару по двом районам Харкова. У Новобаварському районі ракета влучила в об‘єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Загинула 46-річна жінка, яка працювала там сторожем.





Інша ворожа ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі, є руйнування.



Прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки нічного обстрілу, завданого зс рф, та вилучають чергові докази російської агресії.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в результаті ракетного удару сталося знеструмлення мережі Укрзалізниці.