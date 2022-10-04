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04.10.2022  10:07   Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару по Харкову: загинула сторож підприємства (фото)

Опівночі 4 вересня окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території бєлгородської області рф.

Наслідки ракетного удару 4 жовтня по Новобаварському та Холодногірськом районах Харкова

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Військові рф завдали ракетного удару по двом районам Харкова. У Новобаварському районі ракета влучила в об‘єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Загинула 46-річна жінка, яка працювала там сторожем.

Наслідки ракетного удару 4 жовтня по Новобаварському та Холодногірськом районах Харкова

Інша ворожа ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі, є руйнування.

Прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки нічного обстрілу, завданого зс рф, та вилучають чергові докази російської агресії.

Наслідки ракетного удару 4 жовтня по Новобаварському та Холодногірськом районах Харкова Наслідки ракетного удару 4 жовтня по Новобаварському та Холодногірськом районах Харкова

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в результаті ракетного удару сталося знеструмлення мережі Укрзалізниці.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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