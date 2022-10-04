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04.10.2022  09:23   Рита Парфенова

Двоє людей підірвалися на розтяжці у Харківській області

Постраждалі отримали поранення.

увага міни

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, це трапилося 3 жовтня в Куп'янському районі. Двоє чоловіків 23-х та 35-ти років підірвалися на розтяжці. Обоє отримали поранення.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, 2 жовтня у селі Кочубеївка Харківської області, 36-річний чоловік пішов у ліс збирати гриби та підірвався на міні.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, купянск, агрессия россии
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