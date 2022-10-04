Двоє людей підірвалися на розтяжці у Харківській області

Постраждалі отримали поранення.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, це трапилося 3 жовтня в Куп'янському районі. Двоє чоловіків 23-х та 35-ти років підірвалися на розтяжці. Обоє отримали поранення.
За добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, 2 жовтня у селі Кочубеївка Харківської області, 36-річний чоловік пішов у ліс збирати гриби та підірвався на міні.
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