04.10.2022 09:23 Рита Парфенова

Двоє людей підірвалися на розтяжці у Харківській області

Постраждалі отримали поранення.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, це трапилося 3 жовтня в Куп'янському районі. Двоє чоловіків 23-х та 35-ти років підірвалися на розтяжці. Обоє отримали поранення.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, 2 жовтня у селі Кочубеївка Харківської області, 36-річний чоловік пішов у ліс збирати гриби та підірвався на міні.