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04.10.2022  09:17   Рита Парфенова

Ракетні удари по Харкову та області: двоє загиблих, четверо поранених

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, чотири отримали поранення, в тому числі 9-річна дівчинка


Фото з відкритих джерел

Про це в оперативному зведенні на ранок 4 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Опівночі 4 жовтня росіяни завдали 2 ракетних удари, попередньо – ракетами С300, по Харкову. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На жаль, загинула 46-річна жінка.

Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри 53-х та 43-х років поранені.

Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 3 на 4 жовтня сталися три пожежі, спричинені військовими діями.



 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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