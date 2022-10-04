Ракетні удари по Харкову та області: двоє загиблих, четверо поранених

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули, чотири отримали поранення, в тому числі 9-річна дівчинка
Про це в оперативному зведенні на ранок 4 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Опівночі 4 жовтня росіяни завдали 2 ракетних удари, попередньо – ракетами С300, по Харкову. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На жаль, загинула 46-річна жінка.
Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри 53-х та 43-х років поранені.
Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 3 на 4 жовтня сталися три пожежі, спричинені військовими діями.
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