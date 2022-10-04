Харків на ранок 4 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 3 на 4 жовтня сталися три пожежі, спричинені військовими діями.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 жовтня.
Одна пожежа сталася близько п’ятої години вечора 3 жовтня внаслідок ракетного удару по лікарні у місті Куп'янську. Там загинув чоловік, жінка зазнала поранень. Будівля закладу зазнала часткових руйнацій. На 3-му поверсі сталась пожежа на площі 20 кв.м. Її о 17:30 загасили рятувальники.
Ще дві пожежі сталися в Новобаварському та Холодногірському районах Харькова внаслідок ракетного обстрілу опівночі 4 жовтня. Вибухом однієї ракети зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 кв.м. Друга ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт залізничного транспорту, одна з будівель зруйнована вибухом. Надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.
Загалом за добу з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж, з них 3 пов’язані з ракетними обстрілами;
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
1 – на ДТП,
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 473 вибухонебезпечних предметів.
У містах Ізюм, Балаклія і Куп‘янськ, а також селищах Великий Бурлук та Шевченкове рятувальники забезпечували населення питною та технічною водою. Загалом за допомогою цистерн до людей доставили біля 36 т води, у т.ч. 13 т питної.
Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.
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