04.10.2022 08:28 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову знеструмив мережу Укрзалізниці: можливі затримки поїздів

Пасажирів просять слідкувати за оновленнями інформації.

У результаті ракетного удару сталося знеструмлення мережі Укрзалізниці, проте затримки поїздів — мінімальні. Про це повідомили на офіційному каналі Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.



Так, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправився за графіком о 8:28.



Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.



Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.