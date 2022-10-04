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04.10.2022  08:28   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову знеструмив мережу Укрзалізниці: можливі затримки поїздів

Пасажирів просять слідкувати за оновленнями інформації.

потяг укрзалізниці

У результаті ракетного удару сталося знеструмлення мережі Укрзалізниці, проте затримки поїздів — мінімальні. Про це повідомили на офіційному каналі Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.

Так, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправився за графіком о 8:28.

Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.

Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, харьков, агрессия россии
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