Ракетний удар по Харкову знеструмив мережу Укрзалізниці: можливі затримки поїздів

Пасажирів просять слідкувати за оновленнями інформації.
У результаті ракетного удару сталося знеструмлення мережі Укрзалізниці, проте затримки поїздів — мінімальні. Про це повідомили на офіційному каналі Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.
Так, рейс №164 Київ — Харків прибув до Харкова із затримкою в 9 хвилин, а наступний поїзд №725 Харків — Київ відправився за графіком о 8:28.
Приміське сполучення регіоном продовжується у всіх напрямках, проте можливі затримки поїздів орієнтовно до 30 хвилин.
Харківський вокзал освітлений та продовжує працювати в штатному режимі.
Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.
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Сприятливий день для початку чогось нового – сьогодні багато хто просто фонтанує ідеями. Зірки радять спочатку все продумати – для презентацій не найкращий час.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.
Щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин, покликаний звернути увагу людства на проблеми решти мешканців планети Земля.
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