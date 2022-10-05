05.10.2022 09:49 Рита Парфенова

У Харківській області від ворожих дій постраждали три людини

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.



Фото з відкритих джерел

Про це в оперативному зведенні на ранок 5 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Зокрема у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка.

В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 4 на 5 жовтня сталися дві пожежі.