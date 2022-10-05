У Харківській області від ворожих дій постраждали три людини

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.
Про це в оперативному зведенні на ранок 5 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Зокрема у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка.
В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 4 на 5 жовтня сталися дві пожежі.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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