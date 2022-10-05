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05.10.2022  09:49   Рита Парфенова

У Харківській області від ворожих дій постраждали три людини

Такі дані надали в обласному Центру екстреної медичної допомоги.


Фото з відкритих джерел

скорая помощь

Про це в оперативному зведенні на ранок 5 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Зокрема у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка.

В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 4 на 5 жовтня сталися дві пожежі.

 

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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