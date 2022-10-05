05.10.2022 08:07 Рита Парфенова

Харків на ранок 5 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 4 на 5 жовтня сталися дві пожежі.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 жовтня.

Загалом за добу з 4 по 5 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

11– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 408 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.