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05.10.2022  08:07   Рита Парфенова

Харків на ранок 5 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 4 на 5 жовтня сталися дві пожежі.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 жовтня.

Загалом за добу з 4 по 5 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

  • 2 – на ліквідацію пожеж;
  • 4 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 11– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 408 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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