Харків на ранок 5 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 4 на 5 жовтня сталися дві пожежі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 жовтня.
Загалом за добу з 4 по 5 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 408 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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