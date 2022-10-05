05.10.2022 07:30 Рита Парфенова

5 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.

Цього дня 1966 року скликана ЮНЕСКО та Міжнародною організацією праці конференція прийняла Рекомендацію «Про становище вчителів» — перший міжнародний документ, який визначає умови праці вчителів.



Через півтора року після початку кризи COVID-19 Всесвітній день вчителя 2021 року буде присвячений підтримці вчителів, щоб вони могли вносити повноцінний внесок у процес відновлення в рамках теми «Вчителі – становий хребет процесу відродження освіти».

Також цього дня

В 1502 Христофор Колумб відкрив Коста-Ріку.



1713 – народився Дені Дідро, французький філософ, просвітитель, енциклопедист, письменник та критик.



1864 – народився Луї Жан Люм'єр. Разом зі старшим братом Огюстом він винайшов кінематограф та поставив перші у світі фільми. Луї, власне, і був винахідником кінематографа (назва належить братам Люм'єр і заснована на поєднанні двох грецьких слів: кінема – рух та графо – писати), але Огюст допомагав йому і надалі був активним учасником кінозйомок.



1880 – була запатентована перша кулькова ручка.



1883 – народився Петро Болбочан, український військовий діяч, полковник Армії УНР, голова Кримської операції проти більшовиків.



1921 – у Лондоні засновано Міжнародний ПЕН-клуб – громадська організація письменників, одним із організаторів та першим президентом якої був англійський письменник Джон Голсуорсі, майбутній нобелівський лауреат. У назві клубу прихована англійська абревіатура слів «поети, есеїсти, романісти (новелісти)».



1930 – народився Павло Попович, радянський льотчик-космонавт №4, перший українець у космосі.



1933 – за націоналізм звільнений із харківського театру «Березіль» український режисер Лесь Курбас.



1962 – був випущений перший сингл групи "Бітлз" - "Love Me Do".



1962 – початок бондіани. У Лондоні відбулася прем'єра першого фільму про агента 007: «Доктор Ноу» із Шоном Коннері.



1966 – народилася Інеса Кравець, українська легкоатлетка. Олімпійська чемпіонка 1996 року у потрійному стрибку. Срібна призерка Олімпійських ігор 1992 року в стрибках у довжину.



1967 – народився Гай Пірс, англійський актор («Машина часу», «Король каже!»).



1975 – народилася Кейт Уінслет, британська кіноактриса («Розум і почуття», «Титанік», «Чтець»).



1983 – народився Джессі Айзенберг, американський актор («Соціальна мережа», «Ласкаво просимо до Zомбіленду»).



1984 – народився Олександр Воробйов, український гімнаст. Бронзовий призер Літніх Олмпійських Ігор 2008 року у Пекіні (кільця).



2002 – у Бахрейні розпочався шаховий матч між Володимиром Крамником та найпотужнішим у світі комп'ютером «Діп Фріц» (нічия 4:4).



2011 – помер Стів Джобс (р. 1955), один із засновників та колишній генеральний директор корпорації Apple.

В Харкові...

У жовтні 1893 року від вул. Пушкінській до Сумської розпочалося прокладання вулиці Басейної. Звідки така назва? Ще 1880 року наприкінці Пушкінської було встановлено резервуар на 10000 відер води. Він був пов'язаний із загальною системою міського водопроводу та регулював натиск води. Харківці називали споруду басейном. Пізніше Басейну назвуть ім'ям «радянського партійного та державного діяча Г.І. Петровського», а 2015-го перейменують на вулицю Ярослава Мудрого.



Іменини відзначають: Андрій, Веніамін, Іона, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Олександр, Петро, ​​Федір, Фока.