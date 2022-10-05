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05.10.2022  08:29   Рита Парфенова

ЗСУ відбіли атаки ворога на півночі Харківської області (відео)

Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча та Зелене Харківського району.

Противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь.

Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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