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05.10.2022  09:00   Рита Парфенова

Рятівники розбирають завали на деокупованих територіях

Зведений загон ДСНС продовжує роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях Харківщини.

спасатели гсчс харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

 

Протягом доби з 4 по 5 живтна у м. Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали близько зруйнованих будівельних конструкцій, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям.

Також надзвичайники вирішують питання забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп'янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 34 т води, у т.ч. 10 т питної.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 4 на 5 жовтня сталися дві пожежі.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разбор завалов, гсчс, харьков
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