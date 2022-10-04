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04.10.2022  18:05   Віталій Хінєвіч

Тролейбусний маршрут №40 відновить роботу

Тролейбус №40, який курсує від пр. Перемоги до парку ім. Горького, поновить роботу у середу, 5 жовтня.


Тролейбусний маршрут №40 відновить роботу
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що маршрут відкривають у зв’язку з закінченням ремонту контактних та кабельних мереж на вул. Сумській і вул. Дерев’янка, а також задля покращення транспортного обслуговування жителів Шевченківського району.  
 
Відзавтра тролейбус курсуватиме так:  розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев’янка - вул. Сумська - розворотне коло «Парк ім. Горького».
 
Нагадаємо, понад 40 деокупованих населених пунктів Харківської області знову з мобільним зв'язком.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, троллейбус
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