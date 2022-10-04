04.10.2022 17:59 Дмитро Колонєй

Мобілізація у РФ: хаос, хабари та зростання напруги у суспільстві

Про це інформує военна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, військовий комісар Центрального та Сеймського округі повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. Подібні заходи не проводились з 1941 року і адміністративна система просто не готова до виконання поставлених задач. За його словами: «люди відключають домофони та не відчиняють двері». В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

У Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому, власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

В Бурятії наростає невдоволення повальною мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін були мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру Борзя Забайкальського краю. З’ясувалось, що на пункті збору відсутні теплі речі тож мешканці сеища були змушені збирати «гуманітарну допомогу» для мобілізованих односельчан.

Загалом, робота військкоматів країни-агресора характеризується як «хаотична». Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду.

Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців ЗС РФ по контракту. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим, за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тисяч російських рублів.

Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція рф активізує підготовку нових підрозділів «особливого призначення».