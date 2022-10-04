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04.10.2022  18:33   Дмитро Колонєй

У Харкові пройшла траурна церемонія прощання із Валерієм Арутюновим

Мер Харкова Ігор Терехов висловив співчуття родині Валерія Арутюнова, відзначивши його високі людські якості та вагомий внесок у розвиток міста.


У Харкові пройшла траурна церемонія прощання із Валерієм Арутюновим
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові попрощалися з Валерієм Арутюновим. Траурна церемонія прощання із заслуженим будівельником України, головою правління АТ «Трест Житлобуд-1» Валерієм Арутюновим відбулася у Вірменській церкві.
 
У церемонії взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, рідні, близькі, колеги, учні, друзі, харків'яни.
 
«Валерія я знаю зі студентства. Він завжди був світлою, доброю і чуйною людиною, яка завжди допомагала іншим і яку ми всі дуже любили. Завдяки йому та Олександру Михайловичу сьогодні Харків має парк Горького, зоопарк, житлові будинки, дороги та багато іншого. Коли настала війна, трест, одним із керівників якого він був, зробив і продовжує робити стільки, скільки багато хто не зробив і за все життя. Надзвичайно важко і жахливо. Прощавай, друже. Ти назавжди залишишся у наших серцях. Нехай земля тобі буде пухом», - зазначив міський голова.
 
Нагадаємо, Валерій Арутюнов раптово помер 1 жовтня на 58-му році життя.
 
Довідка. Валерій Ашотович Арутюнов народився 8 січня 1965 року у Тбілісі (Грузія). 1988 року закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «промислове та цивільне будівництво».
 
З жовтня 1990 року до березня 1996 - інженер технічного відділу «Трест Житлобуд-1». З березня 2019 року – голова правління АТ «Трест Житлобуд-1».
 
Заслужений будівельник України (2010). Викладав у Харківському національному університеті будівництва та архітектури. Депутат Харківської міської ради двох скликань.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, арутюнов, харьков, агрессия россии
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