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04.10.2022  19:06   Дмитро Колонєй

На допомогу медикам та соцпрацівникам Харкова прийде служба таксі

Про допомогу з боку «Uber» поінформував Департамент інфраструктури Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, його директор Іван Кузнєцов, поінформував, що  медичні та соцпрацівники отримають 5 тис. поїздок безкоштовно.
 
У компанії «Uber» повідомили, що промокодом надається 150 грн на поїздку. Якщо вартість поїздки більша за 150 грн, решту знімуть з платіжної картки споживача послуги, а якщо менше - різниця не повертається. Промокод діятиме тільки на тому телефоні, на якому його вперше було введено. 
 
В «Uber» підкреслили, що при неправильному введені промокоду він буде анульований, тож просять уважно вности свої дані.
 
Термін дії акції - до 21 листопада. У разі невикористання всіх промокодів до кінця зазначеного терміну їх дія буде продовжена.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  такси, помощь, харьков
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