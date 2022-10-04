04.10.2022 19:06 Дмитро Колонєй

На допомогу медикам та соцпрацівникам Харкова прийде служба таксі

Про допомогу з боку «Uber» поінформував Департамент інфраструктури Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент інфраструктури, його директор Іван Кузнєцов, поінформував, що медичні та соцпрацівники отримають 5 тис. поїздок безкоштовно.

У компанії «Uber» повідомили, що промокодом надається 150 грн на поїздку. Якщо вартість поїздки більша за 150 грн, решту знімуть з платіжної картки споживача послуги, а якщо менше - різниця не повертається. Промокод діятиме тільки на тому телефоні, на якому його вперше було введено.

В «Uber» підкреслили, що при неправильному введені промокоду він буде анульований, тож просять уважно вности свої дані.

Термін дії акції - до 21 листопада. У разі невикористання всіх промокодів до кінця зазначеного терміну їх дія буде продовжена.