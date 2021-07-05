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05.07.2021  13:21   

Кураторство животного: в Харькове стартовал социальный проект

В Харькове стартовал социальный проект «Кураторство животного», который реализуется Харьковским городским приютом.


Кураторство животного: в Харькове стартовал социальный проект
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет. Кураторство является хорошим вариантом для тех харьковчан, которые хотят проводить свободное время с собакой или котом, но у них нет возможности завести питомца дома, - сообщают в КП «Центр обращения с животными»
 
В рамках проекта специалисты центра будут консультировать кураторов, которые возьмут шефство над воспитанниками приюта: помогать со знакомством, дрессировкой и социализацией, а также рассказывать об алгоритмах приспособления и поиска для животных нового дома.
 
По словам инициаторов проекта, кураторы смогут приезжать к своим подопечным в приют, чтобы проводить время вместе, рекламировать питомца в социальных сетях для скорейшего устройства в новую семью, помогать в уходе за животным, учить командам и вместе участвовать в социальных проектах от городского приюта. Информация о кураторах будет указываться на вольерах питомцев.
 
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выбрать подопечного и стать ему «временным хозяином». Сделать это можно онлайн или в самом приюте, который находится по адресу: пр. Гагарина, 358.
 
Отметим также, что аналогичный проект стартовал для школ и организаций. Более подробную информацию об участии можно получить по тел.: 0800-50-43-13.
 
В приюте подчеркнули, все животные стерилизованы, обработанные от блох и гельминтов и привиты от таких болезней: бешенство; чума плотоядных; инфекционный гепатит парагрипп; респираторный аденовироз; короно- и парвовирусный энтерит и лептоспироз.
Тэги:  харьков, животные
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