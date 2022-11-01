    
Главная Новини Харкова Суспільство Притулок у Харкові збирає теплі речі для тварин-безхатьок
01.11.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

Притулок у Харкові збирає теплі речі для тварин-безхатьок

Харків'яни можуть приєднатися до збирання теплих речей.

Харків притулок для тварин
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».
 
Повідомляється, що КП «Центр поводження з тваринами» оголошує початок збору теплих речей для тварин-безхатьок з притулку. Цього року утеплення будок у вольєрах актуальніше, ніж завжди.
 
Речей потрібно багато, адже будки перестилають кожного дня, щоб у собак була суха та тепла підстилка у будці.
 
Вихованці притулку будуть вдячні за речі, якими можна утеплити будки:
 
  • пледи і ковдри;
  • старі пальто;
  • курточки; 
  • светри;
  • килимки-доріжки-паласи;
  • рушники;
  • простирадла.
Не потрібно везти:
 
  • пухові ковдри;
  • матраци;
  • подушки з пір'ям всередині.
Привозити речі можна цілодобово в зручний для Вас час. Телефон для додаткової інформації : 0800 50 43 13
 
Нагадаємо, графік погодинних відключень електрики відновили у Харкові.
 
Источник:   Центр поводження з тваринами
 Тэги:  харьков, животные
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Культура и Туризм В Харкові на забитих вікнах малюють "вітражі" (фото)   01.11 Влада В самые трудные времена вы были на передовой - Ігор Терехов 01.11 Армія Ворог обстрілював Харківщину з мінометів, ствольної та реактивної артилері (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 