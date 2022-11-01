01.11.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

Притулок у Харкові збирає теплі речі для тварин-безхатьок

Харків'яни можуть приєднатися до збирання теплих речей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».

Повідомляється, що КП «Центр поводження з тваринами» оголошує початок збору теплих речей для тварин-безхатьок з притулку. Цього року утеплення будок у вольєрах актуальніше, ніж завжди.

Речей потрібно багато, адже будки перестилають кожного дня, щоб у собак була суха та тепла підстилка у будці.

Вихованці притулку будуть вдячні за речі, якими можна утеплити будки:

пледи і ковдри;

старі пальто;

курточки;

светри;

килимки-доріжки-паласи;

рушники;

простирадла.

Не потрібно везти:

пухові ковдри;

матраци;

подушки з пір'ям всередині.

Привозити речі можна цілодобово в зручний для Вас час. Телефон для додаткової інформації : 0800 50 43 13

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