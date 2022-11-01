01.11.2022 14:40 Віталій Хінєвіч
Притулок у Харкові збирає теплі речі для тварин-безхатьок
Харків'яни можуть приєднатися до збирання теплих речей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».
Повідомляється, що КП «Центр поводження з тваринами» оголошує початок збору теплих речей для тварин-безхатьок з притулку. Цього року утеплення будок у вольєрах актуальніше, ніж завжди.
Речей потрібно багато, адже будки перестилають кожного дня, щоб у собак була суха та тепла підстилка у будці.
Вихованці притулку будуть вдячні за речі, якими можна утеплити будки:
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пледи і ковдри;
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старі пальто;
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курточки;
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светри;
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килимки-доріжки-паласи;
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рушники;
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простирадла.
Не потрібно везти:
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пухові ковдри;
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матраци;
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подушки з пір'ям всередині.
Привозити речі можна цілодобово в зручний для Вас час. Телефон для додаткової інформації : 0800 50 43 13
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