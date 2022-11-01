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01.11.2022  14:56   

Спецпідрозділи ЗСУ стабілізують ситуацію на звільнених територіях

Про це інформує воєнна розвідка України.

Стабілізують ситуацію на звільнених територіях спецпідрозділи ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, ЗСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Невське на Луганщині. Спецпризначенці ГУР МО України та ССО України  провели на визволеній території  стабілізаційні заходи. З ними працювала і знімальна група військового телебачення України.
 
Журналісти розповідають, що місцеві мешканці зустрічають наших воїнів з посмішками і зі сльозами на очах. Кажуть, всі ці вісім місяців чекали на наших захисників. Нарешті дочекались. Попри те, що у самих сутужно з продуктами, пропонують пригостити свіжим молоком. Запрошують пообідати. Жаліються, що вже кілька місяців не можуть зв’язатися з рідними, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ну і звісно ж, надіються, що рускій мір сьогодні сюди більше ніколи не повернеться.
 
Тэги:  агрессия россии, освобождение, украина
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