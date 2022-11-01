01.11.2022 14:56

Спецпідрозділи ЗСУ стабілізують ситуацію на звільнених територіях

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, ЗСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Невське на Луганщині. Спецпризначенці ГУР МО України та ССО України провели на визволеній території стабілізаційні заходи. З ними працювала і знімальна група військового телебачення України.

Журналісти розповідають, що місцеві мешканці зустрічають наших воїнів з посмішками і зі сльозами на очах. Кажуть, всі ці вісім місяців чекали на наших захисників. Нарешті дочекались. Попри те, що у самих сутужно з продуктами, пропонують пригостити свіжим молоком. Запрошують пообідати. Жаліються, що вже кілька місяців не можуть зв’язатися з рідними, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ну і звісно ж, надіються, що рускій мір сьогодні сюди більше ніколи не повернеться.