09.08.2021 16:58

Марафон «Освобождение» в Харькове: изменился маршрут пробега

Внесены изменения в организацию традиционного спортивного мероприятия Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь нга горсовет, традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение» состоится 29 августа, но по новому маршруту.

Кроме того, на апрель 2022 года запланировано проведение еще одного массового спортивного мероприятия, котрогое, кто знает, может тоже стать страдиционным. Анонсированный ранее «Новая Почта Марафон «Освобождение» трансформируется в «Kharkiv Nova poshta marathon» и переносится на 10 апреля 2022 года. Таким образом, в Харькове состоится еще одно масштабное беговое соревнование.

Тем участникам, которые уже успели зарегистрироваться на марафон, организаторы предлагают оставить свою регистрацию на обновленные даты старта, перенести регистрацию на любой из шести стартов осени 2021 года или получить обратно средства (это можно сделать до 1 сентября). По вопросам перерегистрации или возврата слотов можно написать на электронный адрес [email protected] или на страницу «NEWRUN» в социальных сетях.

В то же время в департаменте отметили, что традиционный марафон «Освобождение», посвященный Дню города и освобождению Харькова от нацистских захватчиков, состоится 29 августа. Новый маршрут, а также информацию о регистрации на мероприятие обнародуют позже.

Напомним, ранее мы писали о том, что стартовать и финишировать участники марафона "Освобождение" в Харькове будут на площади Свободы.