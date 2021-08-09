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09.08.2021  17:33   

Крупный пожар под Харьковом: дым стоит столбом (фото, видео)

В пригороде Харькова - крупное возгорание.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова - крупный пожар.
 
Сильно полыхает крупный объект в районе Безлюдовки.
 
Даже издалека видно, как черные клубы дыма столбом поднимаются над домами.  
 
Подробностей и причинах и характере пожара пока нет.
 
Пожар на Безлюдовке
 
 
Напомним, ранее мы писали о пожаре в кафе, полыхавшем 6 часов.
Тэги:  пожар, харьков, безлюдловка
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