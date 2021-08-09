Крупный пожар под Харьковом: дым стоит столбом (фото, видео)

В пригороде Харькова - крупное возгорание.
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В гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день.
9 августа, на Харьковщине будет сохраняться теплая погода, на востоке области жаркая.
Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрёл поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.
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