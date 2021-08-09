Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Скандал и погоня за беглянкой: харьковские копы нашли девочку в дороге (фото)
09.08.2021  18:08   

Скандал и погоня за беглянкой: харьковские копы нашли девочку в дороге (фото)

Харьковские полицейские вернули домой подростка.

 
Как сообшает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 8 августа 2021 года в полицию обратился 44-летний житель села Яковенково, сообщивший, что его 13-летняя дочь ушла из дома в неизвестном направлении. 
 
Было установлено, что девочка сбежала из дома к матери, живущей в другом населенном пункте. Произошло это после ссоры с отцом. 
 
На поиски девочки был ориентирован личный состав полиции. Правоохранители обнаружили девушку на пути в село Милова, где живет ее мать.
 
С несовершеннолетней и ее отцом полицейские провели профилактическую беседу. 
 
Напомним, ранее мы писали о подростке, сбежавшем от родителей и гулявшем на Журавлевке.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  скандал, беглянка, харьков, конфликт, пропала девочка, нашли девочку, сбежала к матери
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.08 Спорт Харьковская прыгунья чуть не стала призером Олимпиады, что ей помешало (видео) 14.07 Криминал и происшествия Драка в метро Харькова: информация полиции 29.06 Криминал и происшествия Кидался с ножом в магазине: в Харькове копы скрутили дебошира (ВИДЕО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 