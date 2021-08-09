09.08.2021 18:08

Скандал и погоня за беглянкой: харьковские копы нашли девочку в дороге (фото)

Харьковские полицейские вернули домой подростка.

Как сообшает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 8 августа 2021 года в полицию обратился 44-летний житель села Яковенково, сообщивший, что его 13-летняя дочь ушла из дома в неизвестном направлении.

Было установлено, что девочка сбежала из дома к матери, живущей в другом населенном пункте. Произошло это после ссоры с отцом.

На поиски девочки был ориентирован личный состав полиции. Правоохранители обнаружили девушку на пути в село Милова, где живет ее мать.

С несовершеннолетней и ее отцом полицейские провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее мы писали о подростке, сбежавшем от родителей и гулявшем на Журавлевке.