05.08.2021 18:19

Любовь к пруду и домашний скандал: исчезнувшего подростка нашли у воды в Харькове (фото)

Полицейские Харькова вернули родителям беглеца.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, ранним утром (в 4:00) 5 августа 2021 года в полицию поступила информация о том, что 14-летний парень пошел гулять и не вернулся.

Подросток поссорился с родителями - они запрещали ему ходить самому на пруд - и около 11:00 3 августа 2021 года ушел из дома. В связи с тем, что парень ранее уже уходил, родители не обратились в полицию сразу.

Работники сектора ювенальной превенции за считанные часы нашли парня, все это время находившегося в Журавлевском гидропарке. Подростка вернули родителям. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

С подростком правоохранители провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что копы в пригороде Харькова нашли парня , убежавшего из больницы.