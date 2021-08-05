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05.08.2021  18:19   

Любовь к пруду и домашний скандал: исчезнувшего подростка нашли у воды в Харькове (фото)

Полицейские Харькова вернули родителям беглеца.

В Харькове нашли сбежавшего после скандала подростка. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, ранним утром (в 4:00) 5 августа 2021 года в полицию поступила информация о том, что 14-летний парень пошел гулять и не вернулся.
 
Подросток поссорился с родителями  - они запрещали ему ходить самому на пруд - и около 11:00 3 августа 2021 года ушел из дома. В связи с тем, что парень ранее уже уходил, родители не обратились в полицию сразу.
 
Работники сектора ювенальной превенции за считанные часы нашли парня, все это время находившегося в Журавлевском гидропарке. Подростка вернули родителям. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
 
С подростком правоохранители провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что копы в пригороде Харькова нашли парня, убежавшего из больницы.
Источник:   ГУ Нацполиции
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