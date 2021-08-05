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05.08.2021  18:59   

В ДТП чуть не погиб ребенок: Информация копов о тройном замесе в Харькове (фото)

Появилась информация о массовом столкновении на проспекте Гагарина Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь пресс-службу Патрульной полиции, 5 августа 2021 года около 13:30 на проспекте Гагарина, 350 произошла авария.
 
По предварительной информации участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили: MAN, Chevrolet и Peugeot. 
 
В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира-ребенка из автомобиля Chevrolet. 
Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.
 
ДТП Харьков: В результате аварии в больнице - мужчина и ребенок
 
Напомним, ранее мы сообщали о жесткой тройной аварии на проспекте Гагарина.
Тэги:  дтп, авария, харьков, гагарина
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