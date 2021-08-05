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05.08.2021  19:19   

Харьковская прыгунья остановилась в двух шагах от медали Олимпиады

Харьковчанка Марина Килипко завершила выступления в Токио.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, харьковчанка Марина Килипко в финальной олимпийской схватке по прыжкам с шестом взяла высоту в 4,5 метра с первой попытки. Но далее удача изменила спортсменке - высота в 4,7 метров Марине, как, впрочем, и подавляющему большинству ее соперниц, не покорилась. Украинка завершила борьбу на пятой позиции.
 
Высоту в 4,7 метров преодолели всего 4 спортсменки из 15 финалисток Олимпиады, взявших для квалификации высоту в 4,55 метра.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что харьковская спортсменка вышла в  финал Олимпиады. 
Тэги:  прыжки с шестом, олимпиада 2020, харьков, токио, килипко
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