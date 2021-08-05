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05.08.2021  19:53   

Иномарка улетела с моста в реку: информация полиции Харькова (фото)

Патрульные Харькова уточнили информацию о падении авто с Нового моста.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, вечером 4 августа 2021 года на проспекте Гагарина, 354 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi A-6.
 
В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира из автомобиля Audi. 
Обстоятельства происшествия устанавливает СОГ.
 
Напомним, ранее мы писали о об аварии на проспекте Гагарина с вылетом машины с моста.
Тэги:  дтп, авария, харьков, вылетел с моста
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