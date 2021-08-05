С пятницы в Харькове новый троллейбусный маршрут - на «Горизонт»

С 6 августа 2021 года в Харькове - новый троллейбусный маршрут №53, который будет курсировать на микрорайон «Горизонт».
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Гороскоп мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. Ну а с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
Летом, 5 августа 1919 года, руководителем крестьянского повстанческого движения Нестором Ивановичем Махно был издан указ, которым объявлялось о создании повстанческой армии (Революционно-повстанческой армии Украины).
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