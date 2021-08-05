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05.08.2021  20:35   

С пятницы в Харькове новый троллейбусный маршрут - на «Горизонт»

С 6 августа 2021 года в Харькове - новый троллейбусный маршрут №53, который будет курсировать на микрорайон «Горизонт».


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по информации Департамента инфраструктуры, маршрут вводится для улучшения качества пассажироперевозок, в результате изучения потребностей жителей Харькова.
 
Троллейбус №53 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. метро «Индустриальная») - бул. Грицевца - ул. Большая Кольцевая - ул. Ростовская - бул. Грицевца - пр. Московский (ст. метро «Индустриальная») - разворотный круг «Ул. 12-го Апреля».
 
Отметим, что на микрорайон «Горизонт» будут курсировать новые троллейбусы с автономным ходом, которые часть маршрута проходят с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусах установлены кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».
 
Также по просьбе харьковчан в начале осени новый маршрут планируют запустить на пос. Жуковского.
 
Напомним, ранее мы писали  о том, что новый транспорт уже пустили на Роганский жилмассив. 
Тэги:  новый маршрут, троллейбус 53, харьков, горизонт, хтз
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