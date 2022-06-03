03.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней

В Харькове начнут курсировать новые автобусный и троллейбусный маршруты

В Харькове возобновятся еще несколько маршрутов общественного транспорта.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент инфраструктуры, 4 июня 2022 произойдут изменения в транспортной сетке Харькова.

Начнет курсировать автобус:

Автобус №16 пойдет ро маршруту: автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – ул. Роганская – ул. Грицевца – ул. Зубарева (интервал движения – 40 минут).

Выйдет на маршрут троллейбус:

Кроме того, с понедельника, 6 июня, на линию выходит троллейбус №7, который будет курсировать по такому маршруту: разворотный круг «Восточный» - ул. Плиточная – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого (интервал - 23 минуты).

Перестанет ходит троллейбус:

В то же время троллейбус№14, который сейчас курсирует от ст. м. «Защитников Украины» до ул.12-го Апреля, с 6 июня будет отменен.