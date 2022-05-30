30.05.2022 21:19 Дмитрий Колоней
В Харькове три маршрута транспорта появятся, два изменятся и один исчезнет
Несколько транспортных маршрутов в Харькове возобновляют работу или меняют пути следования.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, в Харькове появляются или изменяются несколько автобусных маршрутов со вторника, 31 мая 2022.
Начнут курсировать автобусы:
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№147: бул. Грицевца - пр. Героев Харькова - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - рынок ХТЗ - пр. Архитектора Алешина - пр. Героев Харькова - бул. Грицевца;
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№233: медкомплекс (602-й м/р) - Салтовское шоссе - ул. Веринская - ст. м. «Киевская».
Изменяются маршруты автобусов:
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№78: пл. Конституции - ул. Сумская - ул. Динамовская - ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы;
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№263: пр. Юбилейный (602 м/р) - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Сумская - ул. Динамовская - ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - ул. Клочковская.
Временно не будет курсировать:
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Автобус №33, который ходил от ст. м. «Госпром» до ул. Астрономической, с 31 мая
Начал работу еще один троллейбусный маршрут
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С 30 мая 2022 начал работу троллейбус №267, который будет ходить по следующему маршруту: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Героев Харькова - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ст. м. «Академика Барабашова».
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