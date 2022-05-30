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30.05.2022  21:19   Дмитрий Колоней

В Харькове три маршрута транспорта появятся, два изменятся и один исчезнет

Несколько транспортных маршрутов в Харькове возобновляют работу или меняют пути следования.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, в Харькове появляются или изменяются несколько автобусных маршрутов со вторника, 31 мая 2022.
 

Начнут курсировать автобусы:

  1. №147: бул. Грицевца - пр. Героев Харькова - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - рынок ХТЗ - пр. Архитектора Алешина - пр. Героев Харькова - бул. Грицевца;
  2. №233: медкомплекс (602-й м/р) - Салтовское шоссе - ул. Веринская - ст. м. «Киевская».
 
 

Изменяются маршруты автобусов:

 
  1. №78: пл. Конституции - ул. Сумская - ул. Динамовская - ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы;
  2. №263: пр. Юбилейный (602 м/р) - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Сумская - ул. Динамовская - ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - ул. Клочковская.
 

Временно не будет курсировать:

 
  • Автобус №33, который ходил от ст. м. «Госпром» до ул. Астрономической, с 31 мая
 
 

Начал работу еще один троллейбусный маршрут

 
  • С 30 мая 2022  начал работу троллейбус №267, который будет ходить по следующему маршруту: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Героев Харькова - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ст. м. «Академика Барабашова».

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, маршрут, харьков
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