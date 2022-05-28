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28.05.2022  15:19   Дмитрий Колоней

В Харькове появятся новые транспортные маршруты: узнайте какие

В воскресенье в Харькове возобновят работу еще несколько маршрутов общественного транспорта.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, один автобусный и три троллейбусных маршрута возобновят работу 29 мая 2022. 
 

Выезжающие на маршруты троллейбусы будут курсировать следующим образом:

 
  • №19: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «ул. Одесская»;
  • №20: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Харькова - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;
  • №24: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова».
 

Автобусные маршруты изменятся таким образом:

  • Появится автобусный маршрут №212  (ул. Светлая - ст. м. «Героев труда»), который заменит маршрут №28.
  • Прекратит работу автобусный маршрут №24 в связи с возобновлением работы троллейбусного маршрута №24.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове запущено метро.
 
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Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, маршруты, харьков, изменения, автобус, троллейбус
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