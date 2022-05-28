28.05.2022 15:19 Дмитрий Колоней
В Харькове появятся новые транспортные маршруты: узнайте какие
В воскресенье в Харькове возобновят работу еще несколько маршрутов общественного транспорта.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, один автобусный и три троллейбусных маршрута возобновят работу 29 мая 2022.
Выезжающие на маршруты троллейбусы будут курсировать следующим образом:
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№19: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «ул. Одесская»;
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№20: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Харькова - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;
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№24: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова».
Автобусные маршруты изменятся таким образом:
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Появится автобусный маршрут №212 (ул. Светлая - ст. м. «Героев труда»), который заменит маршрут №28.
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Прекратит работу автобусный маршрут №24 в связи с возобновлением работы троллейбусного маршрута №24.
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