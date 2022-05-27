27.05.2022 13:20 Виталий Хиневич

Из Харькова назначили дополнительные пригородные поезда

В Харьковской области восстановили железнодорожное сообщение с несколькими населенными пунктами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».

Сообщается, что с 27 мая начинает работу пригородный поезд сообщением Беляевка – Лозовая.

Поезд №6503 Беляевка – Лозовая будет отправляться в 5:44 и будет прибывать в Лозовую в 6:40. Обратно, из Лозовой, будет отправляться поезд №6528 в 17:40, в Беляевку он будет прибывать в 18:42.

Кроме того, с 1 июня меняется маршрут курсирования еще нескольких пригородных поездов в регионе:

маршрут №6419 Харьков-Пассажирский - Змиев продлен до Гениевки. Поезд будет отходить из Харькова в 8:50 и прибывать в Гениевку в 10:20;

поезд №6428 Змиев – Харьков-Левада будет курсировать из Гениевки. Отправление из Гениевки – в 10:36, прибытие в Харьков в 12:10.

Напомним, с 25 мая начали ходить дополнительные электрички из Харькова.