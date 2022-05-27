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27.05.2022  13:20   Виталий Хиневич

Из Харькова назначили дополнительные пригородные поезда

В Харьковской области восстановили железнодорожное сообщение с несколькими населенными пунктами.

Электричка Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».
 
Сообщается, что с 27 мая начинает работу пригородный поезд сообщением Беляевка – Лозовая.
 
Поезд №6503 Беляевка – Лозовая будет отправляться в 5:44 и   будет прибывать в Лозовую в 6:40. Обратно, из Лозовой, будет отправляться поезд №6528 в 17:40, в Беляевку он будет прибывать в 18:42.
 
Кроме того, с 1 июня меняется маршрут курсирования еще нескольких пригородных поездов в регионе:
 
  • маршрут №6419 Харьков-Пассажирский - Змиев продлен до Гениевки. Поезд будет отходить из Харькова в 8:50 и прибывать в Гениевку в 10:20;
  • поезд №6428 Змиев – Харьков-Левада будет курсировать из Гениевки. Отправление из Гениевки – в 10:36, прибытие в Харьков в 12:10.

Напомним, с 25 мая начали ходить дополнительные электрички из Харькова.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, харьков
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