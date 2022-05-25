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25.05.2022  12:05   Виталий Хиневич

Пригородные поезда назначили дополнительно из Харькова

В Харьковской области улучшают пригородное железнодорожное сообщение.

Харьков электрички
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».
 
Сообщается, что с 25 мая будут ходить дополнительные электрички из Харькова
 
Таким образом, будут доступны следующие пригородные поезда:
 
  • №6701 и №6705 Харьков – Змиев. Отправление из Харькова в 4:05 и 17:17, прибытие в Змиев в 5:38 и 18:58;
  • №6702 и 6704 Змиев – Харьков. Отправление из Змиева в 6:00 и 19:14, прибытие в Харьков в 7:45 и 20:42 соответственно;
  • №6173 и №6175 Рогозянка – Харьков. Отправление из Рогозянки в 6:10 и 19:25, прибытие в Харьков в 7:30 и 20:40;
  • №6174 и №6176 Харьков – Рогозянка. Отправление из Харькова в 8:20 и 17:00, прибытие в Рогозянку в 10:25 и 19:05.

Напомним, желающим вернуться в Харьков не хватает мест в поездах.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  электрички, харьков
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