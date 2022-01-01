Из-за новогодних праздников отменили электрички в Харьковской области: список направлений

01.01.2022 09:31 Виталий Хиневич

На время новогодних праздников часть электричек не будет курсировать в Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание KHARKIV Today.

Отмечается, что с 1 января по 7 января 2022 года будет отменена часть электричек, которые перевозят пассажиров по территории Харьковской области. Причиной такого решения стало ежегодное сокращение пассажиропотока на новогодние праздники. После зимних праздников поезда будут курсировать по прежнему маршруту согласно графику.

Таким образом, исходя из проведенного анализа востребованности пригородных поездов, было принято решение убрать с маршрута следующие электрички:

1 января:

№6912 Люботин — Харьков-Пассажирский (отправление — в 12:58);

№7003 Харьков-Пассажирский — Мерчик (отправление со станции "Люботин" — в 14:59);

№7004 Мерчик — Харьков-Пассажирский (отправление со станции "Люботин" — в 17:05);

№6903 Люботин — Огульцы (отправление со станции "Люботин" — в 5:44);

№7001 Харьков-Пассажирский — Мерчик (отправление со станции "Люботин" — в 7:15);

№6221 Харьков-Левада — Люботин (прибытие на станцию "Люботин" — в 8:24);

№6309 Харьков-Пассажирский — Люботин (прибытие на станцию "Люботин" — в 8:36).

№7644 Люботин — Красноград

№6686 Красноград — Харьков-Пассажирский (отправление — в 4:45);

№6517-6528 Харьков — Дубово (Близнюковский район). Отправление — в 10:50, прибытие — в 15:09. Обратно — 16:40, прибывает в 21:19;

№6527 Харьков — Лозовая (отправление — в 18:46, прибытие — в 22:30).

2 января:

№6512 Лозовая — Харьков. Отправление в 4:29, прибытие — в 8:19.

2 и 8 января:

№6406 Изюм — Харьков — Левада. Отправляется в 2:12, прибывает в 5:39.

4 января:

№7001-7002 Харьков-Пассажирский — Мерчик — Харьков-Пассажирский (отправление — в 6:31);

№7003-7004 Харьков-Пассажирский — Мерчик — Харьков-Пассажирский.

1 и 7 января:

№6701-6701 Харьков-Пассажирский — Змиев — Харьков-Пассажирский (отправляется в 3:50, прибывает — в 5:28);

№6407-6418 Харьков-Пассажирский — Святогорск — Харьков-Левада (отправляется из Харькова в 1:55, прибывает в Святогорск в 5:47);

№6435 Харьков-Левада — Изюм (отправляется в 19:10, прибывает — в 22:17);

№6409-6860 Харьков-Левада — Шебелинка (Балаклейский район) — Харьков-Левада. Отправление в 4:00, прибытие — в 5:37.

2 января:

№6512 Лозовая — Харьков. Отправление в 4:29, прибытие — в 8:19.

2 и 8 января:

№6406 Изюм — Харьков — Левада. Отправляется в 2:12, прибывает в 5:39.

4 января:

№7001-7002 Харьков-Пассажирский — Мерчик — Харьков-Пассажирский (отправление — в 6:31);

№7003-7004 Харьков-Пассажирский — Мерчик — Харьков-Пассажирский.