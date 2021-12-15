    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт «Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда
15.12.2021  10:40   Виталий Хиневич

«Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда

Украинцев ознакомили с зимними туристическими маршрутами, которые подарят незабываемые впечатления.

Дополнительные поезда в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».
 
Отмечается, что на интернет-портале представлены туристические локации, которые подарят незабываемые впечатления. Кроме этого, указана схема движения поездов, места которые следует посетить и краткое описание места отдыха. Всего указанно четыре локации.
 
Кроме этого, из-за спроса на поезда, которые направляются на горно-лыжные курорты, компания ввела 9 дополнительных составов.
 
Таким образом, будет курсировать поезд №211/212 Харьков – Львов. Он будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января, с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и прибывать в Харьков в 10:25.
 
Также назначены дополнительные поезда:
 
  • № 235/236 Киев – Ужгород ; 
  • № 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
  • № 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель);
  • №123/124 Киев – Одесса;
  • № 167/168 Львов – Одесса;
  • № 238/237 Одесса – Ужгород;
  • № 201/202 Ковель – Киев.
 
Помимо этого, продлили маршрут следования поездам:
 
  • №75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий;
  • №779/780 Сумы – Киев в Винницу;
  • №57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).
 
Напомним, с 12 декабря открылся новый авиарейс из Харькова во Львов, полет осуществляет украинская авиакомпания Air Ocean Airlines.
 
Источник:   https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/571086/
 Тэги:  укрзалізниця, поезда, маршрут, туризм, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.10 Дороги и транспорт Новые правила проезда: как невакцинированные украинцы ездят по стране 18.10 Медицина В Украине могут появиться тест-пункты на вокзалах 09.10 Дороги и транспорт Укрзалізниця ввела новые поезда из Харькова
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 