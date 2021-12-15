15.12.2021 10:40 Виталий Хиневич
«Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда
Украинцев ознакомили с зимними туристическими маршрутами, которые подарят незабываемые впечатления.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Укрзалізницю».
Отмечается, что на интернет-портале
представлены туристические локации, которые подарят незабываемые впечатления. Кроме этого, указана схема движения поездов, места которые следует посетить и краткое описание места отдыха. Всего указанно четыре локации.
Кроме этого, из-за спроса на поезда, которые направляются на горно-лыжные курорты, компания ввела 9 дополнительных составов.
Таким образом, будет курсировать поезд №211/212 Харьков – Львов. Он будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января, с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и прибывать в Харьков в 10:25.
Также назначены дополнительные поезда:
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№ 235/236 Киев – Ужгород ;
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№ 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
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№ 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель);
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№123/124 Киев – Одесса;
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№ 167/168 Львов – Одесса;
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№ 238/237 Одесса – Ужгород;
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№ 201/202 Ковель – Киев.
Помимо этого, продлили маршрут следования поездам:
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№75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий;
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№779/780 Сумы – Киев в Винницу;
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№57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).
Напомним, с 12 декабря открылся новый авиарейс
из Харькова во Львов, полет осуществляет украинская авиакомпания Air Ocean Airlines.
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