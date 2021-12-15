15.12.2021 10:40 Виталий Хиневич

«Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда

Украинцев ознакомили с зимними туристическими маршрутами, которые подарят незабываемые впечатления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укрзалізницю».

Отмечается, что на интернет-портале представлены туристические локации, которые подарят незабываемые впечатления. Кроме этого, указана схема движения поездов, места которые следует посетить и краткое описание места отдыха. Всего указанно четыре локации.

Кроме этого, из-за спроса на поезда, которые направляются на горно-лыжные курорты, компания ввела 9 дополнительных составов.

Таким образом, будет курсировать поезд №211/212 Харьков – Львов. Он будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января, с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и прибывать в Харьков в 10:25.

Также назначены дополнительные поезда:

№ 235/236 Киев – Ужгород ;

№ 249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

№ 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель);

№123/124 Киев – Одесса;

№ 167/168 Львов – Одесса;

№ 238/237 Одесса – Ужгород;

№ 201/202 Ковель – Киев.

Помимо этого, продлили маршрут следования поездам:

№75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий;

№779/780 Сумы – Киев в Винницу;

№57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).

Напомним, с 12 декабря открылся новый авиарейс из Харькова во Львов, полет осуществляет украинская авиакомпания Air Ocean Airlines.