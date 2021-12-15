15.12.2021 10:17 Наталья Иванова

Памятник Геннадию Кернесу в Харькове: каким он будет (фото)

Харьковские скульпторы показали эскизы будущего памятника мэру Харькова Геннадию Кернеса.



РЕДПОСТ

На данный момент есть три варианта монумента, рассказал корреспонденту РЕДПОСТ скульптор Александр Ридный. По его словам, фигура памятника планируется в человеческий рост. За спиной Геннадия Кернеса расположен город в граните. Как символ Харькова, из которого Геннадий Кернес вышел и который вел на протяжении 10 лет. Высота стелы составит более трёх метров.

«Здесь три варианта. На всех позади – город, это однозначно. Потому что человек был патриотом нашего города. И любил его. То есть у него была психологическая привязка и эмоциональная. Человек вышел с этого города, ушел из этого города», – подчеркнул скульптор.



Что же касается самой фигуры Геннадия Кернеса, то задача не из простых, говорит Александр Ридный. Есть три варианта:

в первом – он серьезный, с победным жестом V,

во втором варианте - харизматичный с коронным жестом V,

в третьем - строгий руководитель в рубашке. Такой же, как на привычных его дворовых встречах с харьковчанами.

В финальным варианте памятника автор должен учесть все черты Геннадия Кернеса. «Личность такая значительная. Живая, эмоциональная. Ну это такой проект, что он у всех на слуху. Все интересуются. Я когда ходил, обмеры делал на кладбище, там все время люди подходят - место живое. Хорошо, что это человек публичный, много фото и видеоматериалов. Поэтому нужно сделать так, чтобы понравилось людям, друзьям, родственникам», – рассказал Ридный.



Свои наработки в мастерской скульптор показал родным мэра. Сын Геннадия Адольфовича Кирилл Кернес озвучил свои мысли, каким бы он хотел видеть отца в бронзе.

«Много чего хочется добавить, но это все таки памятник. И он должен быть лаконичным, спокойным, передающим характер человека. Мы на семейном совете обсудим и думаю, примем коллективное решение», – сказал он.



С первых дней работы проект памятника Геннадия Кернеса на личном контроле Харьковского городского головы. После окончания работ памятник будет установлен на могиле Геннадия Кернеса.



«Я считаю, что памятник должен быть динамичный, ведь суть Геннадия Адольфовича - это постоянное движение, суть - постоянная работа и постоянные преобразования. Поэтому я бы хотел видеть этот памятник – Геннадий Адольфович в движении, и это движение должно быть передаваемое. Оно должно передаваться тем людям, которые будут приходить на кладбище и которые его знали.

И поэтому для меня тот проект, который я видел, о котором мы сегодня разговаривали, более приемлемый, чем все остальные. Поэтому я сказал, чтобы мы начали изготавливать уже в глине. Потом будут уже дорабатывать какие-то моменты», – подчеркнул Игорь Терехов.



Тем временем сын Геннадия Адольфовича Кирилл Кернес работает ещё над одним проектом. В Харькове появится музей имени Кернеса. В экспозиции которого соберут все, связанное с пятым Харьковским городским головой



«Как оказалось, это не совсем просто. Но мы движемся в правильном направлении, и в ближайшем будущем это свершится», – подчеркнул Кирилл Кернес.

Напомним, в Харькове на городском кладбище №2 возложили цветы на могилу пятого мэра Харькова Геннадия Кернеса в годовщину его смерти.



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