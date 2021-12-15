15.12.2021 10:01 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 161 случай заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 346 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 240 025 человек. Выздоровело 221 402 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 542 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 195 человек (в том числе 161 жителя города Харькова). 56 человек заболели в Чугуевском районе, 25 – в Лозовском, 25 – в Изюмском, 20 – в Красноградском, 14 – в Купянском, 11 – в Богодуховском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 декабря.