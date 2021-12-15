    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 декабря
15.12.2021  10:01   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 161 случай заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 346 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 240 025 человек. Выздоровело 221 402 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 542 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 195 человек (в том числе 161 жителя города Харькова). 56 человек заболели в Чугуевском районе, 25 – в Лозовском, 25 – в Изюмском, 20 – в Красноградском, 14 – в Купянском, 11 – в Богодуховском районе.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Общество Отмена обязательной вакцинации в Украине: Зеленский даст ответ на петиции 14.12 Культура и Туризм Новый год на Кипре: какие ограничения введены в Республике 14.12 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 декабря
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 