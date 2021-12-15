15.12.2021 10:00 Анжелика Демидова

Украинцам предложат зарабатывать на фиксации нарушений ПДД

Выявлять нарушителей правил дорожного движения и при этом поощрять тех, кто этому способствует. Соответствующий законопроект 15 декабря будет вынесен на Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интернет портал МВД.

Отмечается, что Верховная Рада в первом чтение будет рассматривать данный законопроект в начале 2022 года.

Бдительные украинцы, уверены правоохранители, могут заменить миллионы камер на дорогах. А для этого им хотят разрешить фото и видео фиксацию нарушений любым мобильным устройством с помощью специального приложения. Факт нарушения можно будет сразу онлайн отправить в полицию.

"Изначально планируется запустить фиксацию таких нарушений: проезд на красный свет; пересечение двойной полосы; проезд по полосе общественного транспорта; проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал; препятствование проезду спецмашин, в частности пожарной, полицейской и скорой помощи", - отмечают в правоохранительном ведомстве.

В полиции сигнал зарегистрируют, примут меры, нарушителю вышлют штраф с подтверждающим видео фактом. А после того как он его оплатит, сообщивший о правонарушение получит вознаграждение - 10% от суммы.

Свидетелю гарантируют конфиденциальность. Но, предупреждают, если будет установлен факт подделки видео или фото съёмки то последует наказание. Стоимость экспертизы, исследования звуко-видеозаписи составляет: простой сложности - 1407 гривен, средней сложности - 4688 гривен, сложные - 9870 гривен.

Именно такие суммы могут быть взысканы с недобросовестного осведомителя за предоставление "липовых" данных о нарушение.

В МВД законопроект полностью поддерживают. Сообщают, что благодаря нововведениям, нарушения ПДД будут фиксировать везде, в том числе и в отдалённых посёлках и сёлах, где в ближайшее время пока не планируется установка камер фиксации. Да и обеспечить присутствие полицейского на каждом километре дороги, говорят, просто невозможно.

Разрешение украинцам самим фиксировать правонарушения, позволит в несколько раз увеличить выявляемость нарушителей и скорость их наказания, но главное поспособствует уменьшению количества аварий на дорогах.

Кроме этого стоит отметить, что с 2015 года в Украине ежегодно растет количество ДТП: 160 тысяч в 2019 году, 168 тысяч в 2020. Только в прошлом году в авариях погибло более 3,5 тысяч человек.

Напомним, с начала работы камер автофиксации нарушений ПДД за превышение скоростного режима на улицах Харькова оштрафовано почти 120 тысяч водителей.