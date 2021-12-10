10.12.2021 13:40 Рита Парфенова

Штрафы за нарушение ПДД: как платят водители Харькова

С начала работы камер автофиксации нарушений ПДД за превышение скоростного режима на улицах Харькова оштрафовано почти 120 тысяч водителей.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на мобильное приложение «Штрафы UA», известно количество постановлений, вынесенных с начала работы системы автофиксации ПДД по состоянию на конец ноября 2021 года. Всего по Харькову установлено 11 камер фиксации нарушений ПДД, на основании которых вынесено 119 028 постановлений на общую сумму 43 962 400 гривен. 79% водителей Харькова оплатили полученные штрафы. С учетом скидки на оплату штрафа за превышение скорости в течение первых 10 дней собранная сумма составила 19 394 495 гривен.



Кстати, согласно информации приложения, самыми «ответственными нарушителями» оказались водители Киева – ими оплачено 90% штрафов. На втором месте – водители Львова (83%), а на третьем – Чернигова (83%). А самыми неисполнительными стали водители Херсона, там оплачено лишь 52% всех вынесенных постановлений.



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Система автофиксации нарушений ПДД официально начала свою работу 1 июня 2020 года. И по состоянию на 30 ноября 2011 года 135 камер автофиксации в населенных пунктах (из 246 комплексов, установленных в Украине) зарегистрировали 964 009 нарушений ПДД, из которых водители оплатили 83%.



Напомним, вскоре водители в мобильном приложении «Штрафы UA» будут иметь возможность видеть карту города с расположением камер и статистикой зафиксированных ими нарушений – личной и общей.