10.12.2021 13:55 Виталий Хиневич

На Харьковщине встреча знакомых людей закончилась поножовщиной

Во время застолья мужчина получил ножевые ранения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 8 декабря около 14:30 сотрудники полиции Изюмского района получили сообщение от местной жительницы города Изюм. 38-летняя женщина сообщила, что она нанесла ножевые ранения своему 61-летнему знакомому на почве ревности.

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Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленнице может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее во время совместного распития спиртного между сожителями возникла ссора, которая переросла в драку . В ходе конфликта 41-летняя женщина ударила кухонным ножом в спину своего гражданского мужа.