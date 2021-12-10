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10.12.2021  13:55   Виталий Хиневич

На Харьковщине встреча знакомых людей закончилась поножовщиной

Во время застолья мужчина получил ножевые ранения.

Поножовщина в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 8 декабря около 14:30 сотрудники полиции Изюмского района получили сообщение от местной жительницы города Изюм. 38-летняя женщина сообщила, что она нанесла ножевые ранения своему 61-летнему знакомому на почве ревности.
 
 
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Злоумышленнице может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 
 
Напомним, ранее во время совместного распития спиртного между сожителями возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта 41-летняя женщина ударила кухонным ножом в спину своего гражданского мужа.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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