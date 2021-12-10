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10.12.2021  14:21   Рита Парфенова

Рыбных браконьеров с уловом задержали на Алексеевке (фото)

Двое нарушителей вышли на рыбалку с запрещенными орудиями лова.

Криминал Харьков: на Алексеевском водохранилище задержали рыбных браконьеров

В пятницу, 11 декабря, патрульным поступил сигнал о незаконной ловле рыбы на одном из водохранилищ Харькова, сообщает РЕДПОСТ.

Случайный прохожий рассказал, что видел, как на Алексеевском водохранилище двое мужчин ловили рыбу запрещенными сетками из лески.

На указанном месте патруль обнаружил двух мужчин с рыболовными сетями и уловом. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для регистрации правонарушения и выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы писали, что на Печенежском водохранилище задержали нарушительницу, выловившую больше 130 килограммов рыбы. Общий ущерб, который браконьер нанесла своими действиями рыбному хозяйству Украины, оценен в 1 265 429 грн.

Криминал Харьков: на Алексеевском водохранилище задержали рыбных браконьеров

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  рыба, харьков, нарушитель
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