10.12.2021 14:35 Евгений Клочко

Еще одна "красная тряпка" - коксовый завод, и все считают, что только оттуда может происходить негативное влияние - Максим Бондарев

Конструктивный диалог с активистами показал, что Коксовый завод "Новомет" необоснованно сделали главным загрязнителем Харькова. Об этом в эфире программы «Відзеркалення» заявил директор предприятия Максим Бондарев.

По его словам, когда перед активистами открыли двери предприятия, они были удивлены готовностью администрации к диалогу, а так же отсутствием ярко выраженных запахов, которые могли бы вызвать негативные последствия.

«Когда мы начали диалог с активистами, открыли свои двери, нам нечего скрывать, пригласили активистов, мы с ними находимся в конструктивном диалоге, показываем шаги по улучшению ситуации, экологической модернизации, то они были удивлены, что, придя к нам, не увидели и не ощутили запахов, выбросов, ядов из-за которых люди падают или чего-то подобного», - отметил Максим Бондарев.

Директор "Новомета" подчеркнул, что предприятие готово не только словом, но и делом поддержать активистов в поисках источника загрязнения.

«Мы узнали, что активисты получили на время прибор "Сапфир" и измеряли показатели вокруг завода и в других точках города. С целью разобраться, мы предложили приобрести этот прибор и передать им в пользование. Но давайте проведем исследования не только Коксового завода, а всех предприятий вокруг.

В Новобаварском районе порядка 15 предприятий работает. Давайте изучим проблему, найдем, где она есть. Мы предложили, но пока ответа нет», - рассказал глава предприятия.

Максим Бондарев подчеркнул, что предложение о покупке прибора и передаче его инициативной группе харьковчан, которая будет готова разбираться в ситуации и искать источник загрязнения, остается в силе.

С начала 2021 года на коксовом заводе стартовала системная модернизация технологических процессов и оборудования . На сегодняшний день удалось снизить выбросы оксидов серы в 15 раз, а пыли, благодаря модернизации аспирационной установки в коксосортировочном отделении коксового цеха, свести практически к нулю.