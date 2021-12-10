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10.12.2021  14:35   Евгений Клочко

Еще одна "красная тряпка" - коксовый завод, и все считают, что только оттуда может происходить негативное влияние - Максим Бондарев

Конструктивный диалог с активистами показал, что Коксовый завод "Новомет" необоснованно сделали главным загрязнителем Харькова. Об этом в эфире программы «Відзеркалення» заявил директор предприятия Максим Бондарев.

Коксовый завод "Новомет" необоснованно сделали главным загрязнителем Харькова
 
По его словам, когда перед активистами открыли двери предприятия, они были удивлены готовностью администрации к диалогу, а так же отсутствием ярко выраженных запахов, которые могли бы вызвать негативные последствия.
 
«Когда мы начали диалог с активистами, открыли свои двери, нам нечего скрывать, пригласили активистов, мы с ними находимся в конструктивном диалоге, показываем шаги по улучшению ситуации, экологической модернизации, то они были удивлены, что, придя к нам, не увидели и не ощутили запахов, выбросов, ядов из-за которых люди падают или чего-то подобного», - отметил Максим Бондарев.
 
Директор "Новомета" подчеркнул, что предприятие готово не только словом, но и делом поддержать активистов в поисках источника загрязнения. 
 
«Мы узнали, что активисты получили на время прибор "Сапфир" и измеряли показатели вокруг завода и в других точках города. С целью разобраться, мы предложили приобрести этот прибор и передать им в пользование. Но давайте проведем исследования не только Коксового завода, а всех предприятий вокруг.
 
В Новобаварском районе порядка 15 предприятий работает. Давайте изучим проблему, найдем, где она есть. Мы предложили, но пока ответа нет», - рассказал глава предприятия.
 
Максим Бондарев подчеркнул, что предложение о покупке прибора и передаче его инициативной группе харьковчан, которая будет готова разбираться в ситуации и искать источник загрязнения, остается в силе. 
 
С начала 2021 года на коксовом заводе стартовала системная модернизация технологических процессов и оборудования. На сегодняшний день удалось снизить выбросы оксидов серы в 15 раз, а пыли, благодаря модернизации аспирационной установки в коксосортировочном отделении коксового цеха, свести практически к нулю.
 
Тэги:  новомет, харьков, коксовый завод
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