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15.11.2021  17:10   Евгений Клочко

Коксовый завод "Новомет" приступил к новому этапу модернизации предприятия

Еще один шаг к экологической модернизации коксового завода. На предприятии начали подготовку к обновлению установки биохимической системы очистки сточной воды, которая в дальнейшем используется для тушения кокса.

Коксовый завод начал новый этап модернизации предприятия
 
На коксовом заводе «Новомет» начался второй этап модернизации – реконструкция химико-биологического оборудования для очистки оборотной воды. В настоящее время действующая система работает в обычном режиме и достаточно эффективна для соблюдения установленных норм выбросов.
 
"Мы соблюдаем нормы очистки, но пределы не ограничены. Всегда есть стремление к лучшей очистке", - отметил начальник центра очистка Сергей Пройдак.
 
По словам директора Харьковского коксового завода "Новомет", предприятие наращивает мощность и требует использования также и модернизированной, эффективной, менее энергозатратной очистки.
 
Коксовый завод начал новый этап модернизации предприятия
 
"Данное оборудование мы хотим вывести на более высокий уровень, применить новые, современные технологи, ноу-хау, чтобы на долгое и много лет вперед обеспечить себя нормальной, качественной очисткой оборотной воды", - подчеркнул Максим Бондарев.
 
Процесс планируется завершить к концу 2022 года. Активисты экологического центра говорят: видят реальные действия, направленные на защиту окружающей среды
 
"Могу сказать, что все эти шаги соответствуют действительности. Поэтому мы говорим о том, что предприятие становится флагманом в Харькове в процессе реконструкции. Мы видим, во время каждого визита, действительно, проходит замена более старого оборудования., - сообщил председатель общественного объединения "Центр экологических инициатив Харькова" Александр Константинов.
 
Напомним, на Харьковском коксовом заводе "Новомет" будут проходит практику студенты ХПИ. Руководство предприятия и педагоги кафедры химической техники и промышленной экологии НТУ "ХПИ" обсудили сотрудничество между сторонами.
 
Тэги:  коксовый, новомет, харьков
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