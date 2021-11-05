05.11.2021 17:12 Евгений Клочко

На Харьковском коксовом заводе "Новомет" будут проходит практику студенты ХПИ

Руководство предприятия и педагоги кафедры химической техники и промышленной экологии НТУ "ХПИ" обсудили сотрудничество между сторонами.

Теперь студенты четвертых и пятых курсов будут уже весной проходить практику на предприятии, а в дальнейшем смогут претендовать на трудоустройство с полным соцпакетом. Об этом сообщает РЕДПОСТ

"Мы в процессе развития нашего предприятия столкнулись с большим дефицитом кадров, особенно технических и рабочих специальностей. Поэтому мы хотим с коллегами из ВУЗа наладить такие взаимоотношения, такие взаимодействия, чтобы привлекать студентов на практику и потом готовить из них себе кадры, кадровой потенциал", - отметил Максим Бондарев, директор Харьковского коксового завода ООО "Новомет".

В самом политехе отмечают, такая современная площадка для практического образования позволит студентам обучаться на высокотехнологическом оборудовании, да и ещё в родном городе.

"Мы хотим показать студентам, где они могут зарабатывать хорошие деньги, не выезжая за границу. Нам пообещали, что средняя зарплата выше по области. Знаем так же, что вовремя выплачивается. Так почему не показать студентам предприятие, где они могут иметь приличную зарплату.

Плюс, когда мы им с первого курса показываем, что вас здесь ждут, мы надеемся, что у них будет меняться отношение к обучению и они будут стремится устроиться сюда на работу", - говорит Татьяна Тихомирова, доцент кафедры химической техники и промышленной экологии НТУ "ХПИ"

Более того, преподаватели политеха отметили и эффективность той модернизации, которая уже была проведена на предприятии.

"Это очень интересная разработка. Могу сказать, что типична аспирация выбросов с двухступенчатой очисткой - это циклон и рукавный фильтр. И эффективность таких мер, как правило, составляет 99%.

Поэтому мне кажется, что модернизация именно этого участка очень важна для того, чтобы мы с вами сейчас дышали не пылью, а именно чистым воздухом", - подчеркнул Алексей Шестопалов, заведующий кафедры химической техники и промышленной экологии НТУ "ХПИ"

А следующий этап модернизации коксового завода, говорят на предприятии, биохимическая установки очистки воды.

Напомним, На коксовый завод "Новомет" установили новые фильтры аспирации воздуха. Старые, бывшие в эксплуатации 7 лет, полностью исчерпали свой ресурс. В отличие от них, новое оборудование современное и должно качественно прослужить минимум 25 лет.