05.11.2021 16:49 Дмитрий Колоней
Девочка чуть не погибла, упав с лестницы под Харьковом: открыто уголовное дело
Ребенок травмировался в доме семейного типа под Харьковом.
Как сообщает РЕДПОСТ
, 3 ноября 2021 года в 21:50 к полицейским Харьковского райоуправления №3 поступила информация из больницы о доставке 7-летней травмированной девочки. Сотрудники ювенальной превенции, СОГ, выехали по месту проживания девочки. Установлено, что по указанному адресу находится дом семейного типа, в котором проживают 49-летние супруги, а также восемь несовершеннолетних детей.
Стражи порядка опросили родителей и воспитанников дома семейного типа. Воспитанников детского дома семейного типа временно поместили в детскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном тяжелом телесном повреждении УК Украины. Виновным светит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок жил в холодном доме и без еды
. Мать девочки не занималась ее воспитанием и имеет пристрастие к алкогольным напиткам. Кроме этого, ребенок проживал в неотапливаемом доме и без продуктов питания.
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