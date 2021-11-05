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05.11.2021  16:25   Виталий Хиневич

В Украине может измениться процедура регистрации места жительства

Новые правила вступят в силу после рассмотрения законопроекта депутатами Верховной Рады Украины.

Регистрация места жительства в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. 
 
Отмечается, что одна из самых популярных в Украине государственных услуг будет доступна онлайн в приложении «Дія».
 
Речь идет о регистрации места жительства. 
 
 
Народные избранники хотят сделать доступной электронную услугу и для владельцев бумажной версии паспорта. 
 
Кроме этого, в Министерстве цифровой трансформации Украины намерены запустить экспериментальный проект, который позволит пройти процедуру регистрации места жительства в течение суток.
 
Тестировать услугу планируют начать в мае 2022 года. 
 
Напомним, Президент Украины подписал закон об улучшении электронных услуг. Этот законодательный акт был принят Верховной Радой 22 сентября 2021 года.
 
Источник:   Михаил Федоров
 Тэги:  дія, харьков
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