05.11.2021 16:25 Виталий Хиневич
В Украине может измениться процедура регистрации места жительства
Новые правила вступят в силу после рассмотрения законопроекта депутатами Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Отмечается, что одна из самых популярных в Украине государственных услуг будет доступна онлайн в приложении «Дія».
Речь идет о регистрации места жительства.
Народные избранники хотят сделать доступной электронную услугу и для владельцев бумажной версии паспорта.
Кроме этого, в Министерстве цифровой трансформации Украины намерены запустить экспериментальный проект, который позволит пройти процедуру регистрации места жительства в течение суток.
Тестировать услугу планируют начать в мае 2022 года.
Напомним, Президент Украины подписал закон об улучшении электронных
услуг. Этот законодательный акт был принят Верховной Радой 22 сентября 2021 года.
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