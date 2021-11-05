05.11.2021 16:25 Виталий Хиневич

В Украине может измениться процедура регистрации места жительства

Новые правила вступят в силу после рассмотрения законопроекта депутатами Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Отмечается, что одна из самых популярных в Украине государственных услуг будет доступна онлайн в приложении «Дія».

Речь идет о регистрации места жительства.

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Народные избранники хотят сделать доступной электронную услугу и для владельцев бумажной версии паспорта.

Кроме этого, в Министерстве цифровой трансформации Украины намерены запустить экспериментальный проект, который позволит пройти процедуру регистрации места жительства в течение суток.

Тестировать услугу планируют начать в мае 2022 года.

Напомним, Президент Украины подписал закон об улучшении электронных услуг. Этот законодательный акт был принят Верховной Радой 22 сентября 2021 года.