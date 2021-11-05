05.11.2021 16:14

ТОП-5 пылесосов для разных задач: что выгодно приобрести в Черную Пятницу 2021

Пылесос – один из главных технических друзей человека, позволяющих обеспечить чистоту и уют в домах своих владельцев. Черная Пятница – отличный вариант купить пылесос с внушительной скидкой, но для начала стоит разобраться, какой пылесос приобрести и где.

Где купить пылесос на Черную Пятницу

В период Черной Пятницы магазины пестрят вывесками «Скидки», зазывая покупателей. Однако стоит вспомнить, что физически существующие магазины в ТЦ или вне них включают в стоимость немалый процент за аренду помещения и его обслуживание. В тот момент как приобрести технику или любой другой товар в онлайн-магазине станет решением, которое сэкономит вам немалую сумму, даже не учитывая скидку.

Интернет-магазин F.ua предлагает огромный ассортимент бытовой техники, в том числе и пылесосов различных торговых марок и ценовой политики, выдерживая отличное соотношение цены и качества товара. В этом магазине вы сможете найти такие виды пылесосов:

моющий

классический

швабра-пылесос

ручной

профессиональный

пылесос 2 в 1

пылесос 3 в 1

электровеник

пылесос-рюкзак

Все эти пылесосы могут подойти для использования дома, в автомобиле, во время уборки камина, бассейна или для избавления от шерсти вашего любимца, а также во время стройки, что самый сложный вариант в вопросе уборки.

Интернет-магазин F.ua один из крупнейших в Украине, его можно назвать экспертом в области техники, а потому каждый клиент может подобрать нужный ему пылесос, учитывая все запросы: предпочитаемый тип уборки, мощность, необходимые насадки, приемлемый уровень шума, тип фильтра и объем пылесборника, и даже длину шнура или вовсе наличие аккумулятора.

Топ-5 пылесосов на Черную Пятницу

Умопомрачительные скидки, которые установил F.ua на Черную Пятницу заставляют глаза разбегаться в поисках того самого пылесоса, который вам нужен, ведь все хороши как на подбор! Именно поэтому мы составили для вас топ-5 товаров, которые можно приобрести по выгодной цене в этот период нереальных скидок.

Пылесос Philips FC8781/09 Performer Silent

Сейчас на нем можно сэкономить 1100 грн. Предназначен для сухой уборки. Мощность пылесоса 650 Вт. В наборе 5 различных щеток для различных поверхностей. Длинна шнура 9 м, что позволяет создать радиус уборки в 12 м. Пылесос с низким энергопотреблением – отличный выбор для стандартных бытовых потребностей.

Моющий Пылесос Bosch BWD41740 AquaWash & Clean

Скидка – 1000 грн. Подходит для обоих видов уборки. Есть аквафильтр и мешок. Мощность устройства 1700 Вт. В наборе 5 щеток для различных поверхностей.

Пылесос Bosch BGS05A225

Скидка – 940 грн. Предназначен вид уборки - сухой, используется контейнер, 700 Вт, в комплекте 2 щетки. Недорогой вариант для базовых потребностей уборки.

Ручной Пылесос Белавто Торнадо черный (BA-53B)

Экономия 100 грн. Предназначен для сухой уборки, имеет контейнер. Идеальный вариант для уборки машины, имеет щелевую насадку, 110 Вт.

Профессиональный Пылесос Karcher WD 3 (9.611-147.0)

Скидка – 400 грн. Оснащен мешком, 1000 Вт, в комплекте 2 щетки. Отличный недорогостоящий пылесос для профессиональной уборки поверхностей.